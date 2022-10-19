Запасы нефти в США снизились на 1,72 млн баррелей за неделю

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,72 млн баррелей - до 437,36 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 114 тысяч баррелей и составили 209,37 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 124 тысячи баррелей, до 106,19 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.