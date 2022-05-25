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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Минпромторг не согласился с прогнозом WSA по снижению спроса на сталь в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ допускает снижение спроса на сталь на внутреннем рынке в 2022 году, однако оно будет в пределах однозначной цифры, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам в среду.

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"Наверное, какая-то корректировка (внутреннего спроса на сталь - ИФ) возможна, - в сторону снижения, в том числе, - но это точно не двузначная цифра", - сказал он.

При этом Мантуров отметил, что не согласился бы с прогнозом Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), которая ожидает снижение спроса на сталь в РФ на 20% в текущем году.

"Я бы не подтверждал таких экспертных оценок. Мы этого не видим. Более того, внутренний спрос сохраняется исходя из реализации национальных проектов, развития в целом секторов индустрии и, в частности, стройиндустрии, а это один из крупных потребителей металлопродукции. Мы этого (значительного снижения спроса - ИФ) не видим", - сказал министр, напомнив, что несмотря на то, что традиционные европейские рынки для отрасли оказались сегодня в большей части закрытыми, "есть другие рынки, и они появляются, туда мы и перенастраиваем свою логистику в части поставки своей продукции".

В апреле WSA опубликовала прогноз, согласно которому потребление стали в РФ упадет в 2022 году на 20%, до 35,1 млн тонн с 43,9 млн тонн в 2021 году. В 2023 году ассоциация не ожидает изменения объемов потребления металла в РФ.

В марте ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейших производителей металлургической продукции в России, прогнозировала, что совокупное падение внутреннего спроса на сталь по итогам 2022 года может достигнуть 30% (около 13 млн тонн).

Минпромторг РФ Денис Мантуров
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