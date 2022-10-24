Moody's изменило прогноз по рейтингам Великобритании на "негативный"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Агентство Moody's подтвердило рейтинг Великобритании на уровне "Aa3", изменив его прогноз на "негативный" со "стабильного".

Ухудшение прогноза обусловлено "растущей непредсказуемостью политического курса страны в условиях ухудшения перспектив роста и высокой инфляции", говорится в пресс-релизе агентства.

Эксперты агентства также видят риски, связанные с возможностью наращивания госзаимствований Великобританией и вероятностью устойчивого ослабления доверия к проводимой в стране политике.

В то же время Moody's отмечает устойчивость британской экономики, в связи с чем и подтвердило рейтинги страны.

Агентство также изменило прогноз по рейтингам Банка Англии на "негативный" со "стабильного", подтвердив рейтинги ЦБ на уровне "Aa3".

Moody's рейтингует Банк Англии на одном уровне с Великобританией, поскольку ЦБ "является ключевой частью экономической политики страны".

По мнению экспертов агентства, Центробанку "придется существенно ужесточить денежно-кредитную политику, учитывая риск того, что инфляция может стать более устойчивой в среднесрочной перспективе". Ужесточение политики Банком Англии будет сдерживать экономический рост в Великобритании, отмечают в Moody's.