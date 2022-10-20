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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Freedom Holding продаcт российские активы топ-менеджеру "Фридом финанс" Повалишину

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Freedom Holding Corp. объявила, что заключила соглашение о продаже своих российских дочерних компаний инвестиционной компании "Фридом финанс" (Freedom Finance LLC, Freedom RU) заместителю гендиректора и члену совета директоров "Фридом финанс" Максиму Повалишину.

В периметр сделки входит банк "Фридом Финанс (Freedom RU FFIN Bank LLC).

Сделка подлежит одобрению Банком России. Как ожидается, она будет закрыта в ближайшие месяцы.

Повалишин выплатит денежные средства в размере около $33 млн и примет на себя обязательство холдинга перед "Фридом финанс" в размере около 6,6 млрд рублей (около $107 млн).

Повалишину также будут переуступлены обязательства холдинга перед "Фридом финанс" на сумму около 6,6 млрд рублей, возникающие при выкупе казахстанской дочки "Фридом Финанс" ("Freedom KZ") у российской компании в рамках корпоративной реструктуризации.

Завершение покупки Freedom KZ подлежит одобрению регулирующих органов и, как ожидается, произойдет до закрытия продажи российских дочерних компаний.

Повалишин для оплаты сделки намерен использовать свои личные средства, в том числе полученные ранее через опционы.

О планах выйти из российских активов Freedom Holding сообщила в начале июня на фоне украинских событий и их последствий для финансовых рынков. Предполагалось, что на первом этапе их покупателем выступит основной владелец холдинга Тимур Турлов, который потом в течение года-полутора перепродаст уже сменивший название российский бизнес либо менеджменту, либо другому "приемлемому" покупателю.

Однако изучив выпущенные OFAC разъяснения санкционного режима в отношении инвестиций и отчуждения российских юрлиц резидентами США, компания от этого плана отказалась.

В январе 2022 года "Фридом финанс" занимал 9-е место в списке крупнейших операторов "Московской биржи" с оборотом 255 млрд рублей. Количество клиентов брокера составляло 137,5 тысячи. "Фридом" по состоянию на 31 марта входил в число акционеров "СПБ биржи", хотя и сократил пакет за последний год, также компания является активным участником торгов на этой площадке.

Банк "Фридом Финанс" занимал по итогам 2021 года 180-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 8,7 млрд рублей и собственным капиталом 1,6 млрд рублей.

Freedom Holding Фридом финанс Максим Повалишин Банк России Freedom KZ Казахстан Тимур Турлов
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