ИК "Фридом Финанс" сменит название на "Цифра брокер"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания "Фридом Финанс" сменит название на "Цифра брокер", банк "Фридом Финанс" будет работать под брендом "Цифра банк".

Как сообщила компания, ребрендинг будет проведен в связи с предстоящей сделкой продажи российского бизнеса Freedom Holding Corp. топ-менеджеру "Фридом финанс" Максиму Повалишину, о которой было объявлено 20 октября.

Банк "Фридом Финанс" принадлежит российской инвестиционной компании и входит в периметр сделки, он, как и ИК "Фридом Финанс, выйдет из состава международного холдинга Freedom Holding Corp. Тимура Турлова.

Для завершения сделки предстоит пройти процедуры согласования ее условий и кандидатуры нового владельца в соответствии с российским законодательством.

Повалишин, который на протяжении нескольких лет входит в совет директоров инвестиционной компании и наблюдательный совет банка, сменит на позиции председателя этих органов управления Турлова, который из советов уйдет.

Инвестиционная компания и банк начнут работать под брендом "Цифра".

"Цифра" - простое, понятное, конкретное имя, напрямую ассоциирующееся с цифровизацией как основным трендом развития индустрии последних лет, отмечается в пресс-релизе.

Новый логотип выполнен в традиционных для компании черном и зеленом цветах. Название кириллицей указывает на российское происхождение бизнеса и его ориентацию на локальный рынок, а латинская буква F на зеленом фоне символизирует преемственность ценностям и уровню сервиса холдинга Freedom Finance.

Инвестиционная компания и банк сохранят прежнюю команду, точечно усилив ее новыми высокопрофессиональными специалистами, и продолжат свое развитие, базируясь на мощной IT-инфраструктуре, выстроенной за последние несколько лет, говорится в пресс-релизе.

В январе 2022 года "Фридом финанс" занимал 9-е место в списке крупнейших операторов "Московской биржи" с оборотом 255 млрд рублей. Количество клиентов брокера составляло 137,5 тыс. "Фридом" по состоянию на 31 марта входил в число акционеров "СПБ биржи", хотя и сократил пакет за последний год, также компания является активным участником торгов на этой площадке.

Банк "Фридом Финанс" занимал по итогам 2021 года 180-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 8,7 млрд рублей и собственным капиталом 1,6 млрд рублей.