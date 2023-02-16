Производитель Martell и Absolut увеличил полугодовую прибыль на 29%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Французская Pernod Ricard SA, один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции, увеличила чистую прибыль в первом полугодии текущего финансового года на 29% (завершилось 31 декабря), выручку - на 19%, причем рост выручки превзошел ожидания аналитиков.

Чистая прибыль компании за отчетное полугодие составила 1,79 млрд евро против 1,39 млрд евро годом ранее.

Выручка повысилась до 7,12 млрд евро с 5,96 млрд евро. Органический рост составил 12%. Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что выручка составит 6,97 млрд евро.

Положительный эффект на выручку в размере 355 млн евро оказал рост курса доллара к евро.

В Северной и Южной Америке продажи компании повысились на 7% в органическом выражении, в Европе - на 6%, в Азии и других регионах - на 18%.

Глобальные продажи виски Chivas Regal в натуральном выражении подскочили на 24% в прошлом финполугодии, Royal Salute - на 22%, Jameson - на 11%, водки Absolut - на 9%. Между тем объемы продаж шампанского Mumm упали на 20%, Perrier-Jouet - на 16%, коньяка Martell - на 11%.

Чистый долг компании за минувшее полугодие увеличился на 1,13 млрд евро - до 9,79 млрд евро, соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6х на конец 2022 года.

Основанная в 1975 году группа Pernod Ricard выпускает и продает водку Absolut, ром Havana Club, виски (Jameson, Ballantine's, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, ликеры Malibu и Kahlua, шампанское Mumm и Perrier-Jouet, текилу Olmeca. Продукция компании реализуется более чем в 160 странах.