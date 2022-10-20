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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Philip Morris повысит предложение о покупке Swedish Match, выпускающей Cricket

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International планирует повысить предложение о покупке шведской Swedish Match AB, самым известным брендом которой являются зажигалки Cricket, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В мае эPhilip Morris предложил 161,2 млрд шведских крон за Swedish Match, что на тот момент соответствовало $16 млрд. С тех пор, однако, курс доллара существенно вырос, и в настоящее время сумма предложения соответствует $14,4 млрд.

Среди других факторов, требующих от Philip Morris повышения предложения - высокая инфляция, колебания фондовых рынков и изменение процентных ставок, отметил один из источников.

Philip Morris, как ожидается, объявит об улучшении предложения о покупке Swedish Match уже 20 октября.

Табачный концерн также заключил соглашение с американской Altria Group Inc., которое вернет ему права на коммерциализацию электронных сигарет IQOS в США после 30 апреля 2024 года. В рамках соглашения Philip Morris выплатит Altria $2,7 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака IQOS и табачные стики для них.

Swedish Match - крупный мировой производитель некурительных табачных изделий (снюс и жевательный табак) и спичек, также выпускает сигары и зажигалки.

Philip Morris Swedish Match Cricket США Швеция Altria IQOS
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