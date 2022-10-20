Группа "Дело" не планирует закрывать контейнерные терминалы на Балтике

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Группа "Дело" не планирует закрывать свои контейнерные терминалы на Балтике, заявил гендиректор группы Дмитрий Паньков на пленарной сессии форума "Сделано в России".

"Возвращаясь к Балтике. Начиная с июня (2022 года - ИФ) грузооборот контейнерных терминалов упал практически на 90-95% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Нас часто спрашивают, о том, нет ли у вас намерений, желаний, планов к тому, чтобы закрыть контейнерные терминалы или, как минимум, их перепрофилировать. Безусловно, часть грузов мы замещаем неконтейнерными грузами. Что касается ответа на вопрос, который я сам же сейчас задал, - нет, мы не планируем. Мы верим в восстановление грузопотока. Более того, мы видим ту работу, которая ведется со стороны государства по восстановлению данного маршрута и, самое главное, мы начинаем видеть интерес со стороны иностранных контейнерных операторов по использованию именно данного маршрута", - сказал он.

Говоря про Азово-Черноморский бассейн, Паньков отметил, что компания видит активную работу со стороны турецких операторов по восстановлению грузопотока и сама в ней участвует.

"Например, за последнее время мы уже практически реализовали проект по развитию грузового паромного сообщения между Новороссийском и Турцией с непосредственным участием и поддержкой правительства, Минтранса, Российского экспортного центра. Это позволит разгрузить сухопутные погранпереходы и увеличит существующий грузопоток от наших турецких партнеров", - сказал он.

"Это новая технология, которая предполагает оперативную разгрузку автопоездов на нашем контейнерном терминале, перевод их на тыловой терминал, и там они будут подвергаться уже более детальному досмотру", - добавил Паньков.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".