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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

В ЦБ не видят рисков для банковского сектора в оттоке средств населения

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Возобновившийся во второй половине сентября отток средств населения из банков не несет угрозы для ситуации с ликвидностью банковского сектора, он с запасом перекрывается значительным притоком средств корпоративных клиентов.

Об этом в видеокомментарии на сайте банка России заявил заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Перед этим ЦБ в обзоре сообщил, что средства физлиц в российских банках в сентябре сократились на 458 млрд рублей, или на 1,4%. Отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, отмечает регулятор. В августе средства физлиц увеличились всего на 32 млрд рублей, или на 0,1%. Отток средств населения из банков значительно вырос в феврале 2022 года, он сменился притоком в апреле, который продолжился вплоть до сентября.

Средства юрлиц в сентябре выросли на 939 млрд рублей (или на 2,3%) после роста на 1,742 трлн рублей (или на 4,5%) в августе.

"У нас за квартал был отток средств физлиц в районе 300 млрд рублей, это в принципе умеренный отток, он сильно ниже, чем то, что было в феврале-марте, ликвидности банковского сектора не угрожает, и в общем это компенсировано притоком по счетам компаний - больше 3 трлн рублей, которые связаны с высокими ценами на энергоносители", - подчеркнул Данилов.

Банк России Александр Данилов
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