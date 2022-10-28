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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

ЦБ не видит сжатия ликвидности в банковской системе РФ на фоне оттока средств россиян

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сжатия ликвидности в российской банковской системе на фоне оттока средств населения не наблюдается, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции в пятницу.

"Ставки денежного рынка остаются вблизи ключевой. Это означает, что никакого squeeze (сжатия - ИФ) ликвидности в банковской системе нет, она вполне получает необходимую гибкость в управлении своей ликвидностью через наши стандартные операции", - сказал Заботкин.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь отметила, что отток средств населения из банков в конце сентября был более плавным и в меньшем масштабе, чем в феврале этого года. "В феврале банковская система справилась с этим спросом на ликвидность и сейчас справляется", - сказала глава ЦБ, отметив, что банковский сектор находится в структурном профиците ликвидности.

"Сейчас последние данные показывают, что деньги начали возвращаться в финансовую систему", - подчеркнула Набиуллина. Она напомнила, что банки всегда могут привлечь ликвидность в ЦБ под обеспечение. По ее словам, только ценных бумаг, под которые можно рефинансироваться в Банке России, у кредитных организаций на 9 трлн рублей, еще 9 трлн рублей в дополнительных нерыночных активах.

ЦБ РФ Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина
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