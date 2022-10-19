ЦБ отметил спад оживления экономической активности в России в конце сентября

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Оживление экономической активности в России в сентябре приостановилось, к концу месяца отмечается ухудшение динамики, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленным департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

"Судя по опережающим показателям, в сентябре оживление экономической активности приостановилось, а к концу месяца экономическая динамика начала несколько ухудшаться", - говорится в обзоре.

"После резкого снижения в II квартале уровень экономической активности в III квартале в целом стабилизировался. Различные оперативные данные за сентябрь говорят о его стабилизации на августовском уровне или небольшом снижении. При этом в отраслевой динамике сохраняются разнонаправленные тенденции, отражающие неравномерный процесс структурной перестройки экономики", - отмечают аналитики ЦБ.

"Ситуация в российской экономике продолжает определяться рядом шоков на стороне предложения товаров и услуг, характером их развертывания во времени, способностью российских компаний адаптироваться к этим шокам и объемом мер поддержки от государства. В целом можно отметить успех в рамках первичной адаптации компаний к "новой реальности" в части изменения логистики импортных и частично экспортных поставок, заключения договоров с альтернативными поставщиками сырья, материалов и комплектующих. Кроме того, в нефтедобыче и нефтепереработке удалось удержать уровень производства благодаря увеличению поставок на альтернативные рынки. В строительстве, несмотря на неблагоприятные тенденции, завершение ранее начатых проектов поддержало объем работ. Все это обеспечило стабилизацию и даже некоторый рост экономической активности летом", - описывают в ЦБ позитивную динамику в летние месяцы.

"Однако в начале осени снижение экономической активности возобновилось на фоне роста неопределенности. Потребительская активность начала ослабевать. Сокращение численности рабочей силы создало риски для непрерывности работы отдельных производств. Обострение ситуации с дефицитом кадров на рынке труда в перспективе сдержит рост производительности", - отмечают в ЦБ снижение активности в сентябре.

"Вместе с тем основной негативный эффект внешних ограничений в нефтяной отрасли и на поставки инвестиционных и высокотехнологичных товаров, по-видимому, впереди. Они проявятся к концу этого года, а в основном в 2023 году. До этого времени переход российской экономики к устойчивому росту вряд ли произойдет. Помимо этого, дополнительно возросли риски ужесточения действующих внешнеторговых и финансовых ограничений, что усилит негативное действие связанных с ними шоков предложения", - перечисляются негативные факторы и риски в обзоре.

"Денежно-кредитная политика ориентируется не на уровень агрегированного выпуска и его динамику, а на соответствие совокупного спроса возможностям производства и доступности импортных поставок на рынок товаров и услуг. В текущей ситуации изменения этих возможностей значительны, что необходимо учитывать при принятии решений", - подчеркивают аналитики ЦБ.