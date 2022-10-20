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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Спрос населения РФ на наличные вернулся к октябрю "к обычной сезонной норме"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Возросший спрос населения на наличные деньги во второй половине сентября практически вернулся к обычной сезонной норме к началу октября, говорится в докладе Банка России "Региональная экономика".

"Повышенный спрос населения на наличные в конце сентября был меньше, чем в конце февраля, и в начале октября ситуация нормализовалась", - отмечает ЦБ.

Банки в конце сентября для удовлетворения возросшего спроса населения на наличные оперативно обеспечивали пополнение касс и банкоматов. При этом в ряде регионов Центральной России, Поволжья и Урала снятые средства в некоторых случаях перекладывались в банковские ячейки, отмечает Банк России. Отдельные банки сообщали об оттоке средств со срочных вкладов состоятельных клиентов, в том числе для финансирования сделок с недвижимостью. В других регионах отток средств не наблюдался или был краткосрочным, подчеркивает ЦБ.

Регулятор ранее сообщил, что средства физлиц в российских банках в сентябре сократились на 458 млрд рублей (-1,4%). Отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги.

ЦБ РФ
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