Литва не намерена массово принимать подпадающих под мобилизацию россиян

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна не намерена менять установку на отказ во въезде военнообязанным россиянам, которые пытаются покинуть страну, чтобы избежать мобилизации, но допускаются исключения.

"Сам факт уклонения от военной службы не означает, что Литва открыла свои объятия всем, кто не хочет выполнять цель мобилизации. (...) Литва должна уделять очень пристальное внимание своей национальной безопасности, поэтому она не будет принимать эти решения оптом или давать зеленый свет всем, кто бежит от данной ситуации", - заявил президент в четверг журналистам в Вильнюсе.

По мнению Науседы, каждый случай необходимо оценивать индивидуально, поскольку выезжающие из России могут иметь не только российское гражданство, но и гражданство других стран.

Министерство внутренних дел Литвы сообщило ранее, что исключительно на основании того, что человек не хочет участвовать в военных действиях РФ на Украине, убежище в Литве получить нельзя. Недостаточно будет доказать возникшую угрозу, просто показав, что человек получил призыв на военную службу.

В описании процедуры предоставления убежища в Литве указано, что гражданин может получить его, если будет установлено, что у него есть обоснованные опасения подвергнуться преследованию за отказ от прохождения военной службы во время конфликта, что повлечет за собой совершение преступлений против мира, человечности или военные преступления.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил в четверг, что если Грузия и Казахстан закроют свои границы для бегущих от мобилизации россиян, они могут направиться к границам Евросоюза (ЕС).

Литва вместе с другими странами Балтии и Польшей ранее, начиная с минувшего понедельника, закрыла свои границы для граждан России. Допускаются только лица, соответствующие критериям, утвержденным правительством: российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне с видом на жительство или долгосрочными национальными визами стран Шенгенского соглашения.

Запрет на въезд граждан РФ предусмотрен в принятом Сеймом постановлении об объявлении чрезвычайного положения на границе между Россией и Белоруссией. Он будет действовать как минимум до 16 декабря включительно.

Частичная мобилизация в РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

22 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что указ допускает возможность призыва до 1 млн человек.

После объявления частичной мобилизации тысячи российских мужчин уехали и до сих пор едут в страны, которые их принимают - Грузию, Казахстан, Монголию, Турцию.