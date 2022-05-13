"Дочек" H&M и Adidas в РФ могут исключить из списка системообразующих предприятий

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил исключить российские структуры H&M, Inditex, Adidas и LPP - крупнейших игроков на рынке fashion-ритейла в РФ - из перечня системообразующих предприятий российской экономики в связи с приостановлением деятельности в стране.

Соответствующее предложение направил замглавы министерства Виктор Евтухов в Минэкономразвития по итогам состоявшегося в начале марта совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств.

Минпромторг предлагает исключить из перечня системообразующих четыре компании: ООО "Эйч энд Эм", АО "Зара СНГ" ("дочка" Inditex), ООО "Адидас" и ООО "Ре Трэйдинг" (LPP, владеет брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay).

Перечень системообразующих был актуализован ведомствами в начале марта для проведения стресс-тестирования их финансового положения в условиях санкций, сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник. Тогда "Эйч энд Эм", "Зара СНГ" и "Адидас", которые были отнесены к системообразующим в 2020 году на старте пандемии COVID-19, остались в списке. Системообразующие предприятия могут претендовать на господдержку, в частности, на льготные кредиты.

H&M, Inditex, Adidas и LPP - крупнейшие игроки российского рынка fashion-ритейла по размеру выручки, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Так, выручка ООО "Эйч энд Эм" в прошлом году составила 71,56 млрд рублей, что на 44,5% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании выросла на 30,7%, до 6,92 млрд рублей.

АО "Зара СНГ" в 2021 году увеличило выручку на 44,6%, до 57,24 млрд рублей, чистую прибыль - в 2,9 раза, до 6,44 млрд рублей.

Выручка ООО "Адидас" в прошлом году выросла на 22,8%, до 55,64 млрд рублей, чистая прибыль - на 57,1%, до 3,99 млрд рублей.

Выручка ООО "Ре Трэйдинг" почти удвоилась, составив 52,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 4,86 млрд рублей после убытка в 131,2 млн рублей годом ранее.

Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, 5 марта объявила, что временно приостанавливает работу в РФ. Это коснулось 502 российских магазинов, в том числе 86 магазинов Zara, и онлайн-продаж (кроме бренда Zara Inditex владеет брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и др.). Свое решение компания обосновала невозможностью гарантировать непрерывность операций в стране.

При этом позже в марте CEO Inditex Оскар Гарсия Масейрас говорила, что компания хотела бы возобновить работу в РФ, когда появится такая возможность.

Шведский Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, в начале марта сообщил о приостановке работы своих магазинов в РФ, а также онлайн-продаж из-за событий на Украине. Помимо бренда H&M, компании принадлежат марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Adidas также заявил, что приостанавливает работу розничных магазинов, сайта и мобильного приложения в РФ "до дальнейшего уведомления".

Польский ритейлер LPP к концу марта закрыл все магазины в России, а в конце апреля объявил, что принял решение продать российский бизнес.