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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110 за дозу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская Pfizer Inc. рассчитывает продавать в США вакцину от коронавируса, которую она разработала в сотрудничестве с BioNTech SE, по цене от $110 до $130 за дозу для взрослых, заявила The Wall Street Journal представитель фармацевтической компании Анжела Лукин.

По ее словам, Pfizer пока ведет переговоры с американскими медицинскими страховыми компаниями и ожидает, что они завершатся на договоренности на этом ценовом диапазоне.

Компания планирует продавать вакцины через дистрибьютеров, так же как и в случае с другими медицинскими препаратами. При этом Pfizer будет паковать и сбывать вакцину по одной дозе, а не по несколько, как это было во время пандемии.

Лукин также отметила, что компания сможет начать продавать вакцины не ранее начала 2023 года. Это во многом зависит от того, когда истекут действующие контракты с правительством США и когда будут реализованы все уже произведенные дозы.

Pfizer полагает, что большинству клиентам не придется платить дополнительные деньги за вакцинацию, поскольку она будет входить в пакет их медицинской страховки наравне с прививкой против гриппа.

Американцы пока могут прививаться от коронавируса бесплатно по федеральной программе. Правительство в рамках первого контракта с Pfizer на 100 млн доз заплатило по $19,50 за дозу, напоминает WSJ. Согласно условиям последнего контракта, о котором было объявлено этим летом, цена поднялась до $30,50 за дозу.

Американские власти ранее предупреждали, что после пандемии вакцины от COVID-19 будут реализовываться на коммерческой основе, как и другие медицинские препараты.

Хроника 09 января 2020 года – 21 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Pfizer США Анжела Лукин BioNTech
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