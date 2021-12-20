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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Производитель вакцины Pfizer-Biontech оценил ее эффективность от "омикрона" не выше 75%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса производства Pfizer-Biontech против "омикрона" показывает эффективность в примерно 70% после трех доз и от 20% до 40% после двух доз, заявил Le Monde гендиректор BioNTech Угур Шахин.

Он сослался на первые данные исследования препарата в Великобритании. Данные из ЮАР показывают, что уже две дозы вакцины на 70% защищают от тяжелых случаев коронавирусной инфекции, добавил Шахин.

Хотя эти данные обнадеживают, одна вакцинация не остановит пандемию, предупредил эксперт.

"Очевидно, что мы далеки от 95%-ной эффективности, которая была с первоначальным штаммом вируса. Но после третьей инъекции наша вакцина, вероятно, обеспечивает защиту на 70-75% от любой формы заболевания, что все еще неплохой результат для вакцины в целом, и я думаю, что у нее эффективность намного лучше в защите от тяжелых случаев, - заявил Шахин. - Но даже трижды вакцинированные люди могут переносить инфекцию, и им все равно придется сдавать тесты, особенно лицам из уязвимых групп. С доминированием варианта "омикрон", в особенности этой зимой, защитные меры останутся необходимыми".

Он также упомянул исследование в Германии, которое показало, что даже после трех доз вакцины через три месяца ее эффективность падает примерно до 25%.

По его словам, BioNTech намерена к марту представить регуляторам новую МРНК-вакцину, приспособленную к защите от "омикрона". Главной целью вакцины останется спайковый (S-) белок, который помогает вирусу SARS-CoV-2 проникать в клетки, но ее разработчики будут искать на вирусе и другие цели для атаки, добавил Шахин.

8 декабря Pfizer сообщила, что первые исследования показали, что три дозы ее вакцины защищают от "омикрона" настолько же хорошо, как две дозы защищали от предыдущих вариантов коронавируса.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса
BioNTech Pfizer Угур Шахин коронавирус Великобритания ЮАР

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