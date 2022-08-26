Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в копировании технологии COVID-вакцины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Moderna в пятницу подала в суд на компании Pfizer и BioNTech, обвинив их в использовании ее технологии при разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы изобрели, в создание которой вложили миллиарды долларов и запатентовали в течение десятилетия, предшествующего пандемии COVID-19", - приводит издание слова главы Moderna Стефан Бансель.

"Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna и продолжают их использовать без нашего разрешения", - заявила в свою очередь главный юрисконсультант Moderna Шэннон Клингер.

По данным компании, она подала иски в окружной суд США в Массачусетсе и в суд в Германии, где расположена штаб-квартира BioNTech.

В иске, по данным The Washington Post, утверждается, что Pfizer и BioNTech присвоили себе два изобретения Moderna. Так, компания заявила, что вакцина Pfizer и BioNTech "имеет те же химические модификации мРНК", что и препарат Moderna. Подчеркивается, что мРНК-вакцины Moderna и Pfizer, таким образом, работают одинаково.

Второе изобретение, о котором идет речь, – препарат, разработанный в ответ на вспышку ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

В США начали вакцинацию препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna в конце 2020 года.