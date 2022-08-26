Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в копировании технологии COVID-вакцины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Moderna в пятницу подала в суд на компании Pfizer и BioNTech, обвинив их в использовании ее технологии при разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы изобрели, в создание которой вложили миллиарды долларов и запатентовали в течение десятилетия, предшествующего пандемии COVID-19", - приводит издание слова главы Moderna Стефан Бансель.

"Мы считаем, что Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna и продолжают их использовать без нашего разрешения", - заявила в свою очередь главный юрисконсультант Moderna Шэннон Клингер.

По данным компании, она подала иски в окружной суд США в Массачусетсе и в суд в Германии, где расположена штаб-квартира BioNTech.

В иске, по данным The Washington Post, утверждается, что Pfizer и BioNTech присвоили себе два изобретения Moderna. Так, компания заявила, что вакцина Pfizer и BioNTech "имеет те же химические модификации мРНК", что и препарат Moderna. Подчеркивается, что мРНК-вакцины Moderna и Pfizer, таким образом, работают одинаково.

Второе изобретение, о котором идет речь, – препарат, разработанный в ответ на вспышку ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

В США начали вакцинацию препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna в конце 2020 года.

Moderna Pfizer BioNTech
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Энергодара заявили об усилении артобстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом

В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Цена газа в Европе превысила психологический уровень в $3500 за тысячу кубов

Глава ФРС назвал повышение ставки необходимым для взятия инфляции под контроль

Военная операция на Украине

Власти Энергодара заявили, что Запорожская АЭС вновь подверглась артобстрелу ВСУ

Пострадавший от взрыва замначальника ГАИ Бердянска скончался

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Замначальника ГАИ Бердянска пострадал при взрыве

Лукашенко попросил Путина зарезервировать 0,5 млн т зерна "на всякий случай"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });