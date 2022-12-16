Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Rio Tinto закрыла сделку по поглощению Turquoise Hill

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto Plc закрыла сделку по выкупу у миноритариев 49% акций канадской Turquoise Hill Resources Ltd.

Как сообщила Turquoise, Rio Tinto приобрела бумаги по цене 43 канадских доллара ($31,44) за бумагу. Акции Turquoise перестанут торговаться на биржах в Нью-Йорке и Торонто.

Ранее Rio Tinto владела 51% акций Turquoise Hill. В марте австралийская компания направила оферту о выкупе долей миноритариев по 34 канадских доллара за бумагу, однако руководство Turquoise ответило отказом. Затем цена дважды повышалась и в итоге достигла 43 долларов, после чего компании заключили соглашение, а большинство миноритариев поддержало сделку.

Turquoise Hill принадлежит 66%-ная доля в проекте разработки крупного золотомедного месторождения Ою-Толгой в Монголии, оставшиеся 34% принадлежат монгольскому правительству.

Turquoise Hill Rio Tinto Монголия Австралия Ою Толгой Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России в третий раз подряд воздержался от сигнала по ДКП

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Европа второй день подряд тратит максимальный для этого времени объем газа из ПХГ

Европа второй день подряд тратит максимальный для этого времени объем газа из ПХГ

Brent подешевела до $80,91 за баррель

Фондовые рынки Европы упали на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

Фондовые рынки Европы упали на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

Total и Aramco вложат $11 млрд в саудовский нефтехимический проект Amiral

Total и Aramco вложат $11 млрд в саудовский нефтехимический проект Amiral
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });