Rio Tinto закрыла сделку по поглощению Turquoise Hill

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto Plc закрыла сделку по выкупу у миноритариев 49% акций канадской Turquoise Hill Resources Ltd.

Как сообщила Turquoise, Rio Tinto приобрела бумаги по цене 43 канадских доллара ($31,44) за бумагу. Акции Turquoise перестанут торговаться на биржах в Нью-Йорке и Торонто.

Ранее Rio Tinto владела 51% акций Turquoise Hill. В марте австралийская компания направила оферту о выкупе долей миноритариев по 34 канадских доллара за бумагу, однако руководство Turquoise ответило отказом. Затем цена дважды повышалась и в итоге достигла 43 долларов, после чего компании заключили соглашение, а большинство миноритариев поддержало сделку.

Turquoise Hill принадлежит 66%-ная доля в проекте разработки крупного золотомедного месторождения Ою-Толгой в Монголии, оставшиеся 34% принадлежат монгольскому правительству.