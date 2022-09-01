Rio Tinto выкупит долю миноритариев в Turquoise Hill за $3,3 млрд

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto Plc сообщила, что договорилась о выкупе доли миноритариев в канадской Turquoise Hill Resources Ltd., которая разрабатывает золотомедное месторождение Ою-Толгой в Монголии.

Rio Tinto выкупит 49% акций Turquoise Hill за 43 канадских доллара ($33) за бумагу и потратит на выкуп акций в общей сложности $3,3 млрд. Оценка акции Turquoise Hill в рамках соглашения была улучшена по сравнению с 40 канадскими долларами, ранее предлагавшимися Rio Tinto.

Rio Tinto уже принадлежит 51% акций Turquoise Hill.

Если сделка будет закрыта успешно, Rio Tinto получит 66%-ю долю в месторождении Ою-Толгой. Оставшиеся 34% принадлежат монгольскому правительству.