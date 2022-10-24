Фунт дорожает к доллару после отказа Джонсона от борьбы за пост премьера

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Доллар США слабо укрепляется в паре с евро на торгах в понедельник, дешевеет к фунту стерлингов. Курс иены к доллару, подскочивший в начале сессии, вновь перешел к снижению.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) прибавляет менее 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,25%.

Пара евро/доллар по данным на 9:15 по Москве торгуется на уровне $0,9855 по сравнению $0,9864 на закрытие рынка в пятницу

Фунт стерлингов подорожал к этому времени до $1,1375 по сравнению с $1,1304 по итогам предыдущих торгов. Фунт укрепляется после отказа бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бороться за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, главы британского правительства.

Это дает хорошие шансы на победу экс-министру финансов страны Риши Сунаку, отмечает Financial Times.

Пара доллар/иена по данным на 9:15 мск торгуется на уровне 148,93 иены против 147,68 иены на закрытие рынка в пятницу. В начале сессии курс доллара опускался до 145,53 иены, однако затем вновь развернулся к росту.

В пятницу американская валюта подешевела на 0,72% в паре с иеной, что газета Nikkei объясняла интервенциями японских властей на валютном рынке.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в понедельник заявил, что правительство страны будет принимать необходимые меры для предотвращения "чрезмерных колебаний валютных курсов".

Он отказался говорить о том, проводились ли интервенции в пятницу и в понедельник.

Курс доллара к иене в пятницу поднимался до 151,94 иены - максимума с июля 1990 года.

Стоимость доллара в паре с юанем поднялась до 7,2535 юаня по сравнению с 7,2438 юаня, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные о ВВП КНР.

ВВП Китая в третьем квартале увеличился на 3,9% в годовом выражении после повышения на 0,4% в апреле-июне. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост на 3,4%.