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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:21

Рост ВВП Китая в III квартале ускорился до 3,9%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Экономика Китая в третьем квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 0,4% в апреле-июне.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 3,5%.

Объем ВВП КНР в январе-сентябре вырос на 3%. Это существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%, отмечают эксперты.

Объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 2,5% относительно того же месяца годом ранее, сообщило также ГСУ. Это минимальные темпы подъема за последние четыре месяца. Консенсус-прогноз предполагал рост на 3,3%.

В том числе розничные продажи автомобилей повысились на 14,2%, нефтепродуктов - на 10,2%, телекоммуникационного оборудования - на 5,8%. Между тем реализация одежды сократилась на 0,5%, косметики - на 3,1%, строительных материалов - на 8,1%, мебели - на 7,3%.

Розничные продажи за три квартала текущего года поднялись на 0,7% в годовом выражении.

Темпы роста промышленного производства в Китае в прошлом месяце ускорились до 6,3% по сравнению с 4,2% в августе, сообщило ГСУ. Подъем стал максимальным за семь месяцев. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,5%.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 6,4%, в горнодобывающей промышленности - на 7,2%, выработка электроэнергии повысилась на 2,9%.

Рост промпроизводства за девять месяцев составил 3,9% относительно аналогичного периода 2021 года.

Безработица в Китае в сентябре поднялась до 5,5% по сравнению с 5,3% месяцем ранее. Это самый высокий показатель с июня. При этом рост безработицы стал неожиданностью для экспертов, которые ожидали снижения до 5,2%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-сентябре увеличились на 5,9%. Предполагалось повышение на 6%.

Китай
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