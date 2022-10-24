Джонсон отказался бороться за пост премьера Великобритании

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье отказался баллотироваться на пост премьера Соединенного Королевства, предоставив тем самым хорошие шансы на победу экс-министру финансов Риши Сунаку, сообщает The Guardian.

"Есть очень хороший шанс, что я мог бы добиться успеха на выборах с членами Консервативной партии - и что я, действительно, мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу", - цитирует заявление Джонсона газета.

По словам экс-премьера, он был "ошеломлен" количеством людей, которые предложили ему еще раз побороться за лидерство в Консервативной партии. Джонсон заявил, что его кандидатуру поддержали 102 парламентария.

Он сообщил, что обратился к двум другим кандидатам на пост премьер-министра Риши Сунаку и Пенни Мордонт, потому что надеялся, что они смогут объединиться в национальных интересах.

"Мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это", - заявил Джонсон.

"Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет объединенной партии в парламенте", - отметил он.

"Поэтому я боюсь, что самое лучшее - это то, что я не позволю выдвинуть свою кандидатуру и обещаю свою поддержку тому, кто добьется успеха", - сказал Джонсон.

"Я считаю, что мне есть что предложить, но я боюсь, что сейчас просто неподходящее время", - добавил бывший премьер.

Как отмечают местные СМИ, отказ Джонсона баллотироваться в премьеры дает больше шансов на победу экс-министру финансов Риши Сунаку.

Ранее он заявил, что у него есть "послужной список" в качестве бывшего министра финансов и "четкий план решения самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся".

Согласно The Guardian, в воскресенье вечером о поддержке кандидатуры Сунака заявили 165 сторонников, в том числе экс-министр финансов Надим Захави, нынешний глава казначейства Джереми Хант и министр внутренних дел Грант Шаппс.

Тем временем второй кандидат в премьеры - лидер Палаты общин Пенни Мордонт, как отмечают СМИ, на данный момент пользуется общественной поддержкой 24 парламентариев. Чтобы продолжать бороться за пост премьера ей нужно получить 100 голосов к 14:00 понедельника.

В минувший четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Она возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.