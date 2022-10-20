В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии по состоянию на 20 октября полностью или частично приостановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир" 10 из 23 коммерческих банков.

Айыл банк и Кыргызско-Швейцарский банк не обслуживают карты "Мир" по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в call-центрах кредитных организаций. В Халык банке (дочерний банк Народного банка Казахстана) не работают с этими картами в связи с геополитической ситуацией.

Приостановил обслуживание карт "Мир" Демирбанк, о причинах и сроках возобновления работы с картами российской платежной системы в банке не сообщили.

В Евразийском Сберегательном банке также сказали, что карты "Мир" не обслуживают.

С четверга обслуживание карт "Мир" ряда российских банков приостановил в банкоматах и POS терминалах коммерческий банк "Кыргызстан" в связи с геополитической ситуацией.

17 октября карты "Мир" перестали обслуживать киргизские банки "Компаньон", Бакай банк и Доскредобанк. 19 октября о приостановке обслуживания сообщили в Банке Азии.

Другие банки Киргизии продолжает работать с картами российской платежной системы. Так, Толубай банк принимает карты, но обналичить средства можно только через банкоматы. По-прежнему можно обналичить деньги с карт "Мир" в Кыргызкоммерцбанке, Капитал банке, Кыргызском инвестиционно-кредитном банке (через банкоматы).

"Да, мы принимаем карты "Мир". Обналичить средства с них можно в наших банкоматах. Что касается оплаты через POS-терминалы, то этот момент лучше уточнять в самих торговых точках", - сообщили в банке Бай-Тушум.

"Оптима банк с картами "Мир" работает. Через отделения или банкоматы банка можно обналичить средства с карты", - сказали в финансово-кредитном учреждении.

Керемет банк обслуживает в своих банкоматах карты "Мир", Visa, UnionPay, "Элкарт", "Золотая корона".

РСК банк на сегодняшний день обслуживает карты "Мир", но, как заявили в банке, ситуация может измениться в любой момент.

Ранее сообщалось, что в ЭкоИсламикБанке вообще не обслуживали карты "Мир". Аманбанк вообще не работает с картами, поскольку не располагает банкоматами.

В Finca банке ранее сообщали, что он работает с совместной картой национальных платежных систем Киргизии и России "Finca Элкарт". "Снимать деньги с карты возможно в любом банкомате банка, в котором принимается карта "Элкарт", - отмечал представитель Finca банка.

Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года. Всего в стране 23 коммерческих банка.

Нацбанк республики ранее заявлял, что власти страны уделяют большое внимание развитию безналичного денежного обращения, однако банки самостоятельно решают, сотрудничать или нет с той или иной платежной системой.

15 сентября OFAC предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК (оператор карт "Мир"), рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России.

На начало сентября карты "Мир" принимали в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.