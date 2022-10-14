Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Шри-Ланка из-за санкций не готова использовать свою инфраструктуру для приема карт российской платежной системы "Мир", сообщил местный Центробанк в своем микроблоге.

"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило Министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование карт "Мир" в банковской системе", - говорится в сообщении.

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение о том, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир"), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами России. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список главу НСПК Владимира Комлева.

Вслед за сообщением OFAC банки Турции и ряда других стран, которые до этого принимали карты "Мир", заявили об отказе работать с российской платежной системой.

Сейчас информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Кубой, Египтом и Венесуэлой.