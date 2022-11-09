Honda увеличила чистую прибыль на 14% во II финквартале

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Японский производитель транспортных средств Honda Motor Co увеличил чистую прибыль на 14% во втором квартале 2023 финансового года, однако показатель не оправдал ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 189,295 млрд иен ($1,3 млрд) по сравнению со 166,7 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные Quick аналитики ожидали более уверенного роста показателя, до 205,49 млрд иен.

Выручка в минувшем квартале увеличилась на 25% в годовом выражении, до 4,256 трлн иен. При этом показатель превзошел ожидания аналитиков, в среднем прогнозировавших выручку на уровне 4,122 трлн иен.

Операционная прибыль компании выросла до 231,2 млрд иен по сравнению со 198,9 млрд иен годом ранее.

Продажи машин в июле-сентябре выросли до 970 тыс. с 917 тыс. годом ранее, а продажи мотоциклов выросли до 4,95 млн с 4,29 млн.

Компания отметила, что дефицит полупроводников оказал негативное давление на производство автомобилей во втором финквартале, главным образом в Северной Америке. Honda ухудшила прогноз продаж автомобилей в нынешнем фингоду до 4,1 млн с 4,2 млн.

Honda также пересмотрела годовой прогноз продаж мотоциклов и теперь ожидает, что они составят 18,43 млн против ранее ожидавшихся 18,56 млн.

В то же время Honda улучшила прогнозы выручки и чистой прибыли на текущий финансовый год, завершающийся в следующем марте, и теперь ожидает роста выручки на 20%, до 17,4 трлн иен вместо ожидавшегося ранее подъема на 15%, до 16,75 трлн иен. Чистая прибыль, согласно обновленному прогнозу, увеличится на 2,5%, до 725 млрд иен против предыдущего прогноза, предусматривавшего рост на 0,4%.

Рыночная стоимость компании с начала года увеличилась на 6,1% и сейчас составляет около 5,86 трлн иен.