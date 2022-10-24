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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

БСК первая в России начала выпускать халяльный стиральный порошок

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Дочернее предприятие АО "Башкирская содовая компания" (БСК) ООО "Эколь" начало выпуск стирального порошка по стандартам халяль, сообщает пресс-служба БСК.

"Состав синтетического моющего средства "Зифа Халяль" принципиально отличается от обычного стирального порошка. В рецептуру не входят вещества, противоречащие канонам ислама, в данном случае - животные жиры, используемые в мыльной основе большинства моющих средств. Потребитель получит стиральный порошок, который эффективно удаляет загрязнения, благодаря биологически разлагаемым ингредиентам на основе пальмового масла. Стоит отметить, что "Зифа Халяль" - первое подобное в России моющее средство", - говорится в сообщении.

Продукция сертифицирована, прошла аттестацию комитета Духовного управления мусульман Татарстана, добавили в БСК.

Скоро этот порошок поступит в продажу в России, БСК ведет переговоры о его поставках в страны СНГ и не исключает поставок его в Иран, Турцию и Саудовскую Аравию.

ООО "Эколь" (действует с 1984 года) создано на базе производства синтетических моющих средств ОАО "Сода".

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, а также выпускает кальцинированную и пищевую соду, поливинилхлорид, каустическую соду и кабельне пластификаты.

Летом 2020 года БСК с разрешения властей начала подготовку к освоению шихана Куштау как новой сырьевой базы, против этого начались протесты, к ситуации подключились власти региона, федеральный центр и в итоге компания была деприватизирована, а Куштау получил охранный статус.

Осенью 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров предложил возобновить на законсервированной площадке БСК производство стиральных порошков "Зифа", "Эколь", "Луч" и детского гипоаллергенного порошка Tobbi Kids. Производство этой продукции было прекращено, так как не выдержало конкуренции с крупными зарубежными брендами.

БСК Эколь Зифа Халяль Башкирия Радий Хабиров
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