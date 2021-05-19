Халяльное питание вводится в школах и детсадах Башкирии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В школах и детских садах девяти районов Башкирии с нового учебного года вводится питание по стандарту халяль, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Обслуживать эти школы будут шесть предприятий школьного питания, которые получили сертификаты о соответствии стандарту халяль. Адаптацию производственного цикла к нормам халяль предприятия питания провели совместно с Центром развития индустрии халяль при Духовном управлении мусульман. Центр обучает сотрудников предприятий общепита, а также закрепляет за ними эксперта по стандарту халяль, который следит за всем циклом производства.

Изменения коснутся школ в Чишминском, Давлекановском, Архангельском, Нуримановском, Иглинском, Белокатайском, Благоварском, Салаватском, Миякинском районах.

Сертификат халяль в сфере питания означает, что еда приготовлена в соответствии с канонами ислама, не содержит продуктов, запрещенных для мусульман.