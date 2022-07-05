Yum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному оператору

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Yum! Brands, Inc. находится "на продвинутой стадии" процесса передачи прав собственности на рестораны KFC и франшизу в РФ местному игроку.

В прошлом месяце Yum! Brands передала франшизу Pizza Hut местному оператору, который инициировал ребрендинг заведений, говорится в сообщении компании.

После завершения сделки с KFC Yum! Brands полностью уйдет из России.

Ранее компания приостановила работу собственных ресторанов в РФ, развитие сети и инвестиции, а также пообещала направлять всю прибыль от операций на российском рынке на гуманитарные цели.

В РФ работали около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands - ООО "Ям Ресторантс Раша" - управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

Yum! Brands Inc. – крупнейшая в мире компания по числу ресторанов, ей принадлежат сеть KFC, которая специализируется на блюдах из курицы, рестораны мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut. Под ее брендами работают более 50 тыс. ресторанов, большинство управляются франчайзинговыми партнерами.

Выручка "Ям Ресторантс Раша" в прошлом году выросла на 31,5%, до 18,29 млрд рублей, чистая прибыль – на 45%, до 1,9 млрд рублей.