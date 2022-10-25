Х5 в III квартале увеличила чистую прибыль на 16,7%, до 15,9 млрд рублей

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль X5 Retail Group в III квартале 2022 года выросла на 16,7% по сравнению с показателем за III квартал 2021 года, до 15,931 млрд рублей (показатель до применения МСФО 16).

EBITDA повысилась на 13,6%, до 47,526 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 7,3% по сравнению с 7,7% годом ранее, сообщила Х5.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 12,1%, до 47,986 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,4% против 7,9% год назад.

Валовая прибыль выросла на 10,8%, до 155,268 млрд рублей, валовая маржа составила 24% против 25,8% годом ранее.

Выручка Х5 увеличилась на 19,2%, до 647,869 млрд рублей.

Рост выручки был обусловлен увеличением сопоставимых продаж (LfL) на 12,4% и расширением торговых площадей на 6,6%.

Сокращение валовой маржи произошло на фоне снижения коммерческой маржи из-за трансформации ценностного предложения (CVP) и адаптации ассортимента в "Пятерочке", что было частично компенсировано повышением эффективности логистики, отметила Х5.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI, выплаты на основе акций и эффекта трансформации "Карусели") в III квартале снизились как процент от выручки до 17,2% с 18,8% годом ранее - в основном за счет уменьшения расходов на персонал, коммунальных расходов, прочих расходов в результате эффекта операционного рычага, а также мер по контролю затрат. Так, расходы на персонал сократились до 7,9% от выручки с 8,5% годом ранее.

Затраты на компенсационные выплаты по программе долгосрочного премирования и выплаты на основе акций составили 727 млн рублей, сократившись на 18,2% по сравнению с прошлогодним показателем, ввиду переоценки ключевых показателей эффективности в рамках программы LTI.

Отрицательный результат от курсовой разницы вырос до 949 млн рублей с 73 млн рублей годом ранее в связи с переоценкой кредиторской задолженности по импорту на фоне снижения курса рубля.

Чистый долг снизился на 36,9% по сравнению с показателем на конец декабря и на 26,4% по сравнению с показателем на конец сентября прошлого года, до 169,246 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,89х против 1,67х на конец декабря и 1,5х годом ранее.

Во второй половине года Х5 сосредоточилась на совершенствовании ценностного предложения для покупателей, увеличении сопоставимых продаж и росте доли рынка, отметил CEO компании Игорь Шехтерман (его слова процитированы в сообщении).

"В III квартале мы уделили приоритетное внимание расширению формата "жесткого" дискаунтера "Чижик", выручка которого за девять месяцев этого года увеличилась в 19 раз по сравнению с предыдущим годом и демонстрирует результаты выше наших ожиданий. В III квартале мы открыли 163 магазина "Чижик" и ожидаем ускорения темпов открытия в следующем квартале", - сказал он. Другие приоритетные направления включают дальнейшее развитие сети магазинов "Пятерочка" и консолидированного онлайн-бизнеса, при этом компания продолжит уделять внимание прибыльности и эффективности.

"Мы продолжаем внимательно следить за развитием рыночной ситуации, чтобы обеспечить эффективную и бесперебойную работу нашего бизнеса, а также использовать возможности, которые предоставляет рынок", - отметил Шехтерман.

По итогам девяти месяцев 2022 года чистая прибыль Х5 выросла на 19,1%, до 46,395 млрд рублей. EBITDA повысилась на 24,9%, до 150,95 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 7,9% против 7,6% годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 23,6%, до 152,894 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8% против 7,7% год назад. Валовая прибыль повысилась на 15,5%, до 468,697 млрд рублей, валовая рентабельность - сократилась до 24,7% с 25,4%. Выручка Х5 за девять месяцев увеличилась на 19%, до 1,9 трлн рублей.

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На конец сентября под управлением компании было 20,227 тыс. магазинов, в том числе 18,865 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 972 супермаркета "Перекресток", 316 дискаунтеров "Чижик" и 17 гипермаркетов "Карусель".