"Лента" в III квартале увеличила продажи на 7,2% и сократила чистую прибыль на 69%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "Лента" в III квартале 2022 года увеличила продажи на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 126,8 млрд рублей.

В частности, розничная выручка выросла на 7,8%, до 125,1 млрд рублей, сообщил ритейлер.

Чистая прибыль компании упала на 69,3%, до 1,285 млрд рублей.

Показатель EBITDA снизился на 27,1%, до 7,545 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 6% против 8,8% годом ранее.

Валовая прибыль сократилась на 5%, до 26,5 млрд рублей. Валовая маржа снизилась до 20,9% с 23,6% годом ранее. Это было обусловлено ростом инвестиций в удержание трафика, увеличением количества промо-акций и смещением продуктового микса в сторону менее маржинальных товаров, отметила "Лента".

В свою очередь, снижение валовой прибыли и рост общих коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG&A) на 10% (или до 19,7% от выручки с 19,2% годом ранее) привели к сокращению EBITDA.

Рост розничных продаж на 7,8% был обусловлен расширением площадей на 3,2% и ростом сопоставимых (LfL) продаж на 1,3%. В свою очередь, LfL-продажи увеличились за счет повышения среднего чека на 4,6%, которое было частично нивелировано снижением покупательского трафика на 3,2%.

Гипермаркеты - основной формат "Ленты" - в III квартале увеличили розничную выручку на 1,8%, до 101,24 млрд рублей. Выручка магазинов малых форматов ("у дома" и супермаркетов) выросла на 31,8%, до 21,87 млрд рублей.

В III квартале компания наблюдала изменение модели потребительского поведения, преимущественно обусловленное снижением реальных располагаемых доходов и потребительской уверенности населения. "На сегодняшний день покупатели "Ленты" более склонны к приобретению товаров более низкого ценового сегмента, а также к сокращению расходов на непродовольственные товары и товары для развлечений. Одновременно с этим онлайн-канал "Ленты" показывает замедление темпов роста", - отмечается в сообщении компании.

Онлайн-продажи "Ленты" выросли вдвое (на 98,2%), до 8,75 млрд рублей (во II квартале рост составлял 135,4%). В частности, продажи собственного сервиса компании "Лента Онлайн" увеличились в 2,5 раза, до 4,692 млрд рублей, продажи приобретенного онлайн-ритейлера "Утконос" составили 1,977 млрд рублей. Продажи через партнеров сократились на 17,4%, до 2,081 млрд рублей.

В III квартале "Лента" открыла 18 магазинов малых форматов, открытий гипермаркетов не было. Кроме того, компания закрыла 16 магазинов малых форматов, не соответствующих критериям эффективности. В 2022 году ритейлер приостановил реализацию значительного количества проектов открытия магазинов в связи с макроэкономическими условиями и неопределенностью рыночной конъюнктуры.

Капитальные затраты "Ленты" в III квартале выросли на 26,3%, до 1,9 млрд рублей, в связи с открытием новых магазинов и расходами на интеграцию сетей "Билла", "Семья" и онлайн-бизнеса "Утконос".

Свободный денежный поток составил 7,1 млрд рублей, увеличившись на 20 млрд рублей по сравнению с III кварталом 2021 года в основном из-за снижения чистых денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности.

Общий долг "Ленты" снизился на 2,2% по сравнению с показателем на конец декабря, до 86,5 млрд рублей. Чистый долг увеличился на 14,7%, до 63,2 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,8х против 1,4х на конец декабря прошлого года.

"Оценивая результаты прошедшего квартала, необходимо учитывать значительное влияние рыночной конъюнктуры, которая оказывала давление на ритейл в целом и привела к снижению покупательной способности наших клиентов, в частности. Ключевым фокусом для компании в III квартале стала поддержка покупателей путем расширения ассортимента товаров в более низких ценовых сегментах и увеличения количества промо-акций. Мы видим, что такие действия ведут к улучшению ценового восприятия "Ленты" среди наших покупателей, что является важным фактором для дальнейшего роста и развития в непростой операционной среде", - отметил гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин (его слова приводятся в сообщении компании).

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 811 магазинов, в том числе 254 гипермаркета и 557 торговых точек малых форматов.

По итогам девяти месяцев 2022 года выручка "Ленты" выросла на 15,7%, до 389,224 млрд рублей. Валовая прибыль повысилась на 15,1%, до 89,339 млрд рублей, валовая маржа составила 23% против 23,1% годом ранее. EBITDA снизилась на 17,5%, до 22,954 млрд рублей, рентабельность этого показателя сократилась до 5,9% с 8,3%. Чистая прибыль упала вдвое (на 51,4%), до 4,643 млрд рублей.