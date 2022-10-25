Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,3%, индекс РТС не претерпел существенных изменений.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2069,26 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1062,25 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар вырос до 61,36 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+2,2%), "Татнефти" (+1,2%), расписки OZON (+1%), бумаги "Норникеля" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), Московской биржи (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Аэрофлота" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Расписки X5 Retail выросли на 1,8%, до 1624 рубля.

Чистая прибыль X5 Retail Group в III квартале 2022 года выросла на 16,7% в годовом выражении, до 15,931 млрд рублей (показатель до применения МСФО 16). EBITDA повысилась на 13,6% (до 47,526 млрд рублей), скорректированная EBITDA увеличилась на 12,1% (до 47,986 млрд рублей). Валовая прибыль выросла на 10,8% (до 155,268 млрд рублей), выручка Х5 увеличилась на 19,2% (до 647,869 млрд рублей), сообщила Х5.

Подешевели акции АФК "Система" (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

В понедельник российские военные заявили, что у них есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Источник в ООН сообщил "Интерфаксу", что Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности предполагаемой подготовки Киевом провокации с применением "грязной бомбы". По словам собеседника агентства, обсуждение пройдет в закрытом формате.

Применение Киевом так называемой грязной бомбы будет расцениваться Москвой как акт ядерного терроризма, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку Организации Антониу Гутерришу.

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", несмотря на оптимистичное начало недели, российским индексам сложно будет продолжить расти без весомого драйвера на фоне неуверенности в подъеме нефти и других сырьевых товаров. Таким драйвером может стать поступление на рынок дивидендов "Газпрома" в конце октября и в первые недели ноября, однако до тех пор рынок может незначительно скорректироваться. Американские индексы продолжают отскок на "медвежьем" рынке, так как инвесторы ждут, что регулятор даст сигнал рынку о скорейшем послаблении ДКП.

По мнению заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, во вторник на рынке акций РФ можно ожидать смешанной динамики "фишек". Ориентир для индекса МосБиржи - интервал 2050-2100 пунктов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи в первой половине торгов может остаться в диапазоне 2050-2100 пунктов, но продолжит тяготеть к росту и в течение дня все-таки постарается протестировать верхнюю границу. Учитывая неплохой внешний фон, можно ожидать усиления спроса на акции "нефтянки" и металлургов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,9-1,3% во главе с Dow Jones, трейдеры готовятся к большому количеству квартальных отчетов, которые будут опубликованы позднее на этой неделе (в том числе о результатах отчитаются Apple, Alphabet, Amazon.com и Microsoft).

Первые результаты сезона отчетности американских компаний за третий квартал не принесли особого утешения нервным инвесторам, пишет The Wall Street Journal.

Около 20% компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, уже опубликовали финансовые результаты за третий квартал, в 72% случаев прибыль превзошла консенсус-прогнозы аналитиков. Это ниже среднего пятилетнего показателя в 77%.

Тем временем почти две трети экспертов полагают, что экономика США либо уже находится в рецессии, либо имеет высокие шансы столкнуться с нею в течение следующего года, свидетельствуют данные исследования Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).

Между тем глава американского Минфина Джанет Йеллен сказала, что текущая обстановка в мировой экономике "опасна и волатильна", при этом подчеркнув, что экономика США "здорова", а финансовая система сохраняет устойчивость.

Йеллен заявила в ходе выступления в Нью-Йорке, что, хотя на текущий момент она не видит признаков нестабильности американской экономики, администрация президента США Джо Байдена "внимательно следит за финансовыми рисками" в стране.

Азия

В Азии во вторник динамика смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,05%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,01%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Власти КНР, включая Государственный комитет по развитию реформ, выпустили уведомление, в котором попросили местные органы власти сделать более благоприятными условия для въезда в Китай руководства ТНК, технического персонала, специалистов и их семей. Эта мера главным образом служит для привлечения иностранных инвестиций в страну и является сигналом ослабления жесткой политики по борьбе с коронавирусом.

Нефть

На нефтяном рынке к началу европейских торгов цена прекратили рост. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $93,17 за баррель (-0,1% и -0,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $84,53 за баррель (-0,1% и -0,6% в понедельник).

Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет агентство Bloomberg.

Опубликованные накануне статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, были неоднозначными. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов.

Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на мировых рынках, включая нефтяной.