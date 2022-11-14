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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Juul получила средства от инвесторов и избежит банкротства

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электронных сигарет Juul Labs Inc. сообщил о получении финансирования от инвесторов, что позволит компании избежать банкротства, сообщает CNBC.

"Эти инвестиции позволят Juul Labs поддерживать бизнес", а также продолжить разработку инновационных продуктов, заявил телекомпании представитель компании.

При этом компания не обнародовала никаких подробностей или условий инвестиций.

Juul Labs сообщила также, что для движения вперед и продолжения операций потребуется реорганизация штата. Компания планирует уволить около 400 человек (треть штата) и сократить операционный бюджет на 30-40%.

Финансовые проблемы настигли Juul после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2022 году запретило продавать продукцию компании на территории США.

Регулятор пошел на такой шаг, заявив, что компания не предоставила достаточных доказательств того, что токсикологический профиль ее продукции соответствует стандартам и требованиям в сфере здравоохранения. Juul после этого обратилась в апелляционный суд, попросив заблокировать решение FDA на время, пока компания обжалует постановление регулятора в суде. Ее просьба была удовлетворена, и FDA в июле приостановило действие запрета.

За последние несколько лет тысячи исков были поданы к Juul в американские суды, в них компания обвиняется в том, что она продвигала свою продукцию среди детей.

Электронные сигареты девять лет подряд являются наиболее часто используемым табачным изделием среди учащихся средних и старших классов. По данным FDA, в этом году около 3,1 млн студентов употребляли табачные изделия, при этом электронные сигареты курили более 2,5 млн.

Juul США FDA
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