В правительстве предложили ввести беспошлинную квоту на ввоз говядины на год

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз предложил ввести в 2022 году беспошлинную квоту на ввоз в Росссию свинины и говядины, таможенная подкомиссия это предложение одобрила, сообщил на совещании у президента Владимира Путина министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В частности, тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 году планируется предоставить на ввоз не более 200 тысяч тонн замороженной говядины, уточнили в пресс-службе Минэкономразвития. Квоту для свинины предлагается ввести на уровне не более 100 тысяч тонн и на полгода - с 1 января по 30 июня 2022 года.

При этом условием для применения льготы будет целевое назначение - переработка мяса на территории России, по аналогии с действующей тарифной квотой на ввоз белого сахара, уточнили в министерстве.

Квоты введут в рамках комплекса мер по стабилизации цен на продукты внутри страны и ради обеспечения продовольственной безопасности государства.

О том, что Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают такую возможность, 8 ноября сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным Росстата, цены отечественных производителей на говядину, в том числе замороженную, в последние месяцы находятся на предельном за последние пять лет уровне. Потребительская цена на бескостную говядину в августе 2021 года составила 548,5 рубля за 1 кг и выросла на 9,5% к аналогичному периоду прошлого года и на 7,2% к январю 2021 года.

"Рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства говядины, вызванной, в первую очередь, ростом цен на основные компоненты комбикормов (ячмень, пшеница, кукуруза, шроты), ветеринарные препараты, племенную продукцию, а также ГСМ и электроэнергию. Стоит отметить, что подобный рост цен является общемировой тенденцией", - отметили в Минэкономразвития.

Там добавили, что Минсельхоз предложил импортные квоты как временную меру, чтобы обеспечить население мясом и сохранить стабильные цены.

"Министерство ожидает роста объемов производства мяса в России в 2022 году и отмены действия квот", - заключает Минэкономразвития.