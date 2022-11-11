Бизнес не увидел предпосылок для резкого роста цен на мясо в РФ в 2023 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Предпосылок для значительного роста цен на мясо в РФ в 2023 году нет, считает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

"Не согласен с прогнозом о возможном значительном росте цен на мясо в 2023 году. Пока предпосылок для таких выводов нет. Продолжающийся рост производства мяса птицы и свинины уже в этом году обеспечил стабильное предложение и цены", - заявил Юшин журналистам, комментируя сообщения в СМИ о том, что в будущем году мясо может "весьма существенно подорожать".

По его словам, средние цены на мясо птицы и говядину в начале ноября заметно ниже уровня цен годом ранее. Падение отмечается по всем основным частям от 5% до 25%. Так, куриное филе производители предлагают на 15%, бедро и голень 12% дешевле, чем в тот же период прошлого года. На 10% подешевела тушка бройлера.

"Похожая ситуация и со свининой. Здесь оптовые цены за прошедший год упали на 2-12% в зависимости от части туши. На рынке говядины сейчас избыток предложения, что не может не сказываться на ценах. По сравнению с началом года оптовые цены на основные части стандартной говядины в среднем снизились на 10-15%", - сообщил глава НМА.

"Что касается 2023 года, то, по предварительным оценкам, продолжится рост производства мяса птицы и свинины, который может составить от 2% до 4%, - прогнозирует он. - Этому будут способствовать доступные цены на корма, стабилизация поставок ключевых витаминов и аминокислот и цен на них, а также уровень обеспеченности отрасли основными вакцинами. Разумеется, такой прирост возможен только при условии сохранения стабильной ситуации с болезнями животных и недопущении вспышек гриппа птиц и африканской чумы свиней на крупных фермах".

"С учетом того, что потребление мяса в стране в этом году, по предварительным оценкам, уже превысит 78 кг на человека, ожидаем, что предложение в следующем году будет заметно выше спроса. Это, безусловно, будет не только сдерживать рост цен, но и может привести к дальнейшему снижению среднегодовых цен производителей, - заявил Юшин. - Складывающаяся ситуация с ценами на зерновом рынке способствует поддержанию себестоимости производства на текущем уровне и пока предпосылок для ее быстрого роста мы не видим".

По его словам, стабильная ценовая ситуация на рынке птицы и свинины, на которые совокупно приходится чуть больше 80% в корзине потребления мяса, не может не давить на цены на говядину. К тому же решение о продлении беспошлинного импорта говядины также не позволит ценам заметно вырасти.