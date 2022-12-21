Последняя из вышедших на Nasdaq спецкомпаний Таврина покидает биржу

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Nasdaq уведомила о делистинге Kismet Acquisition Three Corp - последней из вышедших на американскую биржу спецкомпаний (SPAC) Ивана Таврина. Соответствующий документ размещен на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

О том, что компания может перестать торговаться на бирже, Nasdaq уведомляла в ноябре. Биржа сообщала, что инициировала процесс, который может привести к исключению из листинга ценных бумаг компании, из-за несоответствия требованию о своевременной подаче всех финансовых отчетов в SEC.

Kismet Acquisition Three Corp. могла оспорить решение Nasdaq, но не стала этого делать.

SPAC не имеет активов и не ведет операционной деятельности, такие компании-"оболочки" выходят на биржу и привлекают средства от инвесторов, обязуясь потратить привлеченные средства на покупку активов в определенной сфере и в течение нескольких лет. Эту задачу выполнила только первая SPAC Таврина - Kismet Acquisition One, которая объединилась с разработчиком игр Nexters в 2021 году.

Летом 2022 года Таврин расстался с другой своей SPAC - Kismet Acquisition Two - покинув руководящие посты и передав "спонсорскую" долю в ее капитале.