Квартальная выручка производителя Huggies оказалась лучше прогнозов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. получил скорректированную прибыль хуже прогноза, но выручка выросла сильнее ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании в июле-ноябре снизилась до $467 млн, или $1,38 в расчете на акцию, против $469 млн, или $1,39 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,4 на акцию.

Квартальная выручка увеличилась до $5,05 млрд с $5,01 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,44 на акцию при выручке в $5,01 млрд.

Компания ожидает, что ее скорректированная прибыль в 2022 году окажется у нижней границы прогнозируемого диапазона $5,6-6 на акцию при прогнозе аналитиков FactSet в размере $5,59 на акцию. Прогноз для роста выручки сохранен на уровне 2-4%.

С начала 2022 года капитализация Kimberly-Clark упала на 19% и сейчас составляет около $38,5 млрд.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная почти 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. В подразделениях компании в 63 странах работают порядка 46 тыс. сотрудников. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 80 стран.