Kimberly-Clark увеличила чистую квартальную прибыль на 42%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американский производитель потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. увеличил чистую прибыль на 42%, но получил выручку ниже ожиданий.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре увеличилась до $507 млн, или $1,50 в расчете на акцию, против $357 млн, или $1,06 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,54 на акцию.

Квартальная выручка практически не изменилась, составив $4,964 млрд по сравнению с $4,865 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,51 на акцию при выручке в $4,985 млрд.

Компания ожидает, что ее выручка в 2023 году окажется на уровне прошлого года или вырастет (на 2% максимум), тогда как консенсус-прогноз аналитиков предусматривает показатель на уровне $20,381 млрд, что соответствует росту на 1%.

Котировки акций Kimberly-Clark в ходе предварительных торгов в среду снизились на 3,8%, приблизившись к минимуму за два месяца. Капитализация компании за 12 месяцев снизилась на 0,16% и сейчас составляет около $45,3 млрд.

Kimberly-Clark - международная корпорация, основанная почти 150 лет назад, производит продукцию для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. В подразделениях компании в 63 странах работают порядка 46 тыс. сотрудников. Наиболее известными торговыми марками являются Huggies, Kleenex, Kotex и Pull-Ups, которые позволяют ей удерживать ведущие позиции в секторе бумажно-гигиенической продукции на рынках 80 стран.