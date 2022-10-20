ЦБ РФ ждет роста ипотеки в 2022 году на 15-18%, потребкредитов - на 5%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает роста ипотеки в 2022 году на 15-18%, потребительского кредитования - на 5%, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

"Что касается ипотеки, за квартал, за третий, рост составил около 6% после около нулевого роста во втором, это такое хорошее восстановление. По году видим где-то 15-18%. Изначально думали, что может даже больше, но из-за возросшей неопределенности, наверное, стоит ждать сокращения спроса некоторого и, соответственно, темпов выдачи кредитов", - сообщил Данилов в видеокомментарии, размещенном на сайте ЦБ.

"Что касается потребительского кредитования, за квартал рост на 3%. По году будет, наверное, в районе 5%", - уточнил глава департамента ЦБ.

Таким образом, ЦБ конкретизировал свой июльский прогноз, в соответствии с которым ожидал роста ипотеки в 2022 году на 13-18%, а также сохранил прогноз по росту потребительского кредитования на уровне 5%.