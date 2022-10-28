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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Банк России отметил некоторое охлаждение рынка ипотеки на фоне факторов неопределенности

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Центральный банк фиксирует некоторое охлаждение на рынке ипотеки РФ на фоне факторов неопределенности, при этом растет предложение на вторичном рынке, заявила на пресс-конференции в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Сейчас мы видим в целом некоторое охлаждение ипотечного рынка, в этих условиях, в условиях неопределенности, объем заявок на ипотеку сокращается, и при этом растет предложение жилья на вторичном рынке и с дисконтами, это может привести к переориентации с первичного на вторичный рынок, может способствовать в целом сдерживанию цен", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что регулятор продолжит отслеживать ситуацию на данном рынке. "На наш взгляд, для того, чтобы не возникало таких рисков "пузыря" и перегрева, важно развивать адресные программы поддержки, а не широкомасштабные льготные, которые будут создавать дисбалансы и приводить не к росту доступности жилья для граждан, а просто к повышению цен", - сказала она.

Набиуллина напомнила, что начиная с 2020 г. в РФ сформировалась тенденция, при которой рост цен на жилье опережал рост номинальных доходов населения. При этом динамика цен на жилье на первичном рынке опережала динамику цен на вторичном рынке.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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