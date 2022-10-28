Банк России отметил некоторое охлаждение рынка ипотеки на фоне факторов неопределенности

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Центральный банк фиксирует некоторое охлаждение на рынке ипотеки РФ на фоне факторов неопределенности, при этом растет предложение на вторичном рынке, заявила на пресс-конференции в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Сейчас мы видим в целом некоторое охлаждение ипотечного рынка, в этих условиях, в условиях неопределенности, объем заявок на ипотеку сокращается, и при этом растет предложение жилья на вторичном рынке и с дисконтами, это может привести к переориентации с первичного на вторичный рынок, может способствовать в целом сдерживанию цен", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что регулятор продолжит отслеживать ситуацию на данном рынке. "На наш взгляд, для того, чтобы не возникало таких рисков "пузыря" и перегрева, важно развивать адресные программы поддержки, а не широкомасштабные льготные, которые будут создавать дисбалансы и приводить не к росту доступности жилья для граждан, а просто к повышению цен", - сказала она.

Набиуллина напомнила, что начиная с 2020 г. в РФ сформировалась тенденция, при которой рост цен на жилье опережал рост номинальных доходов населения. При этом динамика цен на жилье на первичном рынке опережала динамику цен на вторичном рынке.