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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

Банк Barclays увеличил квартальную чистую прибыль на 10%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года британский банк Barclays Plc увеличил чистую прибыль на 10%, лучше прогнозов аналитиков.

Чистая прибыль банка в июле-сентябре составила 1,51 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд) против 1,37 млрд фунтов годом ранее. Аналитики, опрошенные банком, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 1,20 млрд фунтов.

Доналоговая прибыль Barclays увеличилась до 1,97 млрд фунтов с 1,86 млрд фунтов. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне 1,81 млрд фунтов.

Выручка повысилась до 5,95 млрд фунтов с 5,47 млрд фунтов при среднем прогнозе экспертов на уровне 5,91 млрд фунтов.

Barclays в третьем квартале зафиксировал отчисления на возможные потери по кредитам в размере 381 млн фунтов стерлингов по сравнению со 120 млн фунтов за тот же период годом ранее.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (CET1) на конец квартала составил 13,8% по сравнению с 15,4% годом ранее.

С начала 2022 года капитализация Barclays сократилась на 20,1% - до 23,61 млрд фунтов стерлингов.

Barclays Великобритания
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