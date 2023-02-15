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Barclays неожиданно сократил доналоговую прибыль в IV квартале

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года британский банк Barclays Plc неожиданно для аналитиков сократил доналоговую прибыль, при этом его чистая прибыль превысила прогнозы.

Доналоговая прибыль банка в октябре-декабре составила 1,31 млрд фунтов ($1,59 млрд) против 1,43 млрд фунтов годом ранее. Аналитики, опрошенные банком, в среднем прогнозировали рост показателя до 1,5 млрд фунтов.

Чистая прибыль Barclays снизилась до 1,04 млрд фунтов с 1,08 млрд фунтов. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал падение показателя до 919 млн фунтов.

Выручка повысилась до 5,8 млрд фунтов с 5,16 млрд фунтов при среднем прогнозе экспертов на уровне 6,07 млрд фунтов.

Руководство Barclays рекомендовало увеличить дивиденды за 2022 год до 7,25 пенса на акцию с 6 пенсов за 2021 год, а также одобрило программу выкупа акций на сумму 500 млн фунтов.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (CET1) на конец 2022 года составил 13,9%, за квартал увеличившись на 0,1 процентного пункта.

Акции Barclays в начале торгов в среду дешевеют на 6%. С начала года рыночная стоимость банка выросла на 18,2% - до 29,58 млрд фунтов стерлингов.

Barclays Великобритания
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