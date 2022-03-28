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Barclays ожидает ущерба в 450 млн фунтов из-за нарушения правил размещения ценных бумаг

Barclays ожидает ущерба в 450 млн фунтов из-за нарушения правил размещения ценных бумаг
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Британский банк Barclays ожидает доналоговый ущерб в размере 450 млн фунтов стерлингов ($593,1 млн) в связи с нарушением правил размещения ряда ценных бумаг от имени юридического лица, зарегистрированного в США.

Как говорится в сообщении банка, он превысил квоту на размещение таких бумаг за последний год. В связи с этим Barclays будет выкупать бумаги у покупателей по цене размещения.

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Ущерб снизит показатель достаточности капитала первого уровня банка примерно на 14 базисных пунктов. Согласно новому прогнозу, на конец марта этот показатель составит 13-14%.

В связи с инцидентом программа выкупа акций на 1 млрд фунтов, анонсированная 23 февраля, начнется во втором квартале.

Акции Barclays дешевеют на 2,2% в ходе торгов в Лондоне в понедельник. С начала года капитализация банка сократилась на 12,5% до 28 млрд фунтов.

Barclays
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