Cеул направит $5,3 млрд производителям аккумуляторов, строящим заводы в США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея направит 7 трлн вон ($5,32 млрд) в ближайшие пять лет на финансовую поддержку местных производителей аккумуляторов, планирующих строить предприятия в Северной Америке, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз Министерства торговли страны.

Представленный пакет мер предусматривает выделение компаниям сектора льготных кредитов, а также снижение страховых взносов и налоговые льготы наряду с другими стимулами.

В США на прошлой неделе ужесточили требования к бизнесу, претендующему на субсидии в соответствии с принятым в прошлом году законопроектом Inflation Reduction Act (IRA), напоминает Bloomberg.

IRA требует от производителей электромобилей, чтобы 50% используемых ими аккумуляторов выпускалось в США, а 40% сырья для батарей поставлялось из Штатов или стран, являющихся их партнером по свободной торговле. Соблюдение этих условия позволяет автопроизводителям получать субсидию в $7,5 тысячи в расчете на электромобиль.

Южнокорейские LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co. и SK On Co. входят в пятерку крупнейших мировых производителей аккумуляторов, занимая более 25% глобального рынка. Они поставляют батареи для ведущих производителей электромобилей, включая Tesla Inc, Volkswagen AG, General Motors Co. и Ford Motor Co.

При этом южнокорейские компании в значительной мере зависят от китайского сырья, от которого их необходимо отказываться, чтобы пользоваться преимуществами IRA, отмечает Bloomberg.

В ноябре 2022 года власти страны объявили о создании альянса производителей батарей при участии правительства для налаживания цепочек поставок сырья.