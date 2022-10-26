"Автодор" обсудил с китайской Sany возможность поставок спецтехники

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" обсудила возможность поставок через свою лизинговую "дочку" (ООО "Автодор-лизинг") спецтехники китайского производителя Sany, сообщила пресс-служба госкомпании.

Потенциальное сотрудничество обсудили председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко и гендиректор российского представительства Sany Ло Эрси.

"Учитывая большой спектр техники, которую производит китайская компания, и разветвленную сеть дилерских центров, с которыми она сотрудничает в России, стороны обсудили варианты взаимодействия. В частности, шла речь о перспективах поставок техники российским компаниям через ООО "Автодор-лизинг"", - говорится в сообщении.

Ло Эрси в ходе беседы отметил, что компания присутствует на российском рынке с 2007 года, поставляет грейдеры, экскаваторы, бульдозеры и самосвалы, а также манипуляторы и эвакуаторы.

В "Автодоре" считают, что китайская компания имеет "возможности по поставкам и асфальтобетонных заводов, сваебойных машин, бетононасосов, кранов, катков, асфальтоукладчиков и другой техники".

Первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике госкомпании "Автодор" Игорь Коваль в начале лета говорил, что Sany интересуется локализацией производства в России и обсуждала заключение специнвестконтракта (СПИК) с Минпромторгом. Чиновник констатировал, что доля китайской техники на российском рынке в обозримом будущем будет увеличиваться, что, в частности, касается и бренда Sany.

"Локализации у них здесь нет, но доля рынка увеличивается последние годы. Надо полагать, что в условиях ограничений она будет продолжать расти. Коллеги из Sany выражали предварительный такой, осторожный интерес к потенциальной локализации производства в России. Площадка не обсуждалась, насколько нам известно. Но были проведены переговоры, в том числе с участием госкомпании "Автодор" в Минпромторге по потенциальной возможности организации здесь производства. В каком виде - пока детально не прорабатывалось. Возможно, в рамках СПИК. Коллеги пошли думать по поводу того, насколько экономически обоснованно это решение", - говорил журналистам Коваль.

Он также признавал, что "без техники из дружественных стран закрыть потребность рынка просто не удастся в ближайшей перспективе".

"Нужны экскаваторы-погрузчики, широкозахватные асфальтоукладчики, асфальтоперегружатели - это все нужно на самом деле. Есть отечественные производители, которые закрывают ряд номенклатур. Но потребность рынка больше, чем мощность отечественного производственного комплекса на текущий момент", - отмечал Коваль.

Позже "Автодор" зарегистрировал лизинговую "дочку" - ООО "Автодор-лизинг". В июле госкомпания договорилась о партнерстве с Газпромбанком на ее базе.

Для нужд обновления парка техники госкомпанией правительство РФ в мае запустило программу льготного кредитования на закупку импортной дорожно-строительной техники, финансирование которой в конце сентября было расширено с 30 до 120 млрд руб. Из текста распоряжения кабмина следует, что кредитные организации будут получать субсидии на возмещение недополученных расходов по кредитам, выданным "Автодор-лизингу" на закупки импортной техники. Совокупный объем кредитов - до 120 млрд рублей.

Потребность "Автодор-лизинга" в дорожно-строительной технике была оценена правительством в 6,8 тысячи единиц. В частности, наиболее востребованы фронтальные погрузчики (1413 штук), экскаваторы-погрузчики (682 штуки), дорожные фрезы (662 штуки), экскаваторы (616 штук), автосамосвалы грузоподъемностью до 6 тонн (609 штук)

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", российское представительство Sany (ООО "Сани"), зарегистрированное в Москве в конце 2007 года, по итогам 2021 года увеличило выручку в 12 раз, до 3,7 млрд рублей.