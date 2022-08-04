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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

В Минтрансе оценили потребность в дорожной технике до 2025 г. в 30 тыс. единиц

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Потребность в дорожно-строительной технике на 2022-2024 годы в России составляет около 30 тысяч единиц, закрыть ее силами российских заводов сегодня невозможно. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственный политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Ренат Гайнетдинов в ходе форума производителей специализированной техники "Стройдорэкспо 2022" в Челябинске в четверг.

"Анализ показал, что эту потребность силами российских производителей на сегодня закрыть невозможно. По некоторым позициям у нас нет аналогов", - сказал Гайнетдинов.

Он отметил, что совместно с Минпромторгом разрабатывается возможность проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов российской техники. "Этот вопрос в проработке, наметили пути по внесению изменений в законодательство и нормативно-правовые акты", - сказал Гайнетдинов.

С компанией "Автодор" также прорабатывается вопрос льготного лизинга, это, по словам Гайнетдинова, должно простимулировать спрос на технику.

В свою очередь вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Вдовин заявил, что в ближайшие пять лет парк спецтехники дорожников до половины может быть заменен на российскую технику.

По его словам, до недавнего времени все крупнейшие российские строительные компании приобретали до 90% импортную технику. "Скепсис (к российской технике - ИФ) еще остается пока. (. . .) Мое ощущение, что заместить все, что мы покупали за рубежом, нельзя. Но в перспективе трех-пяти лет, по мнению ключевых игроков, дойти до 50%, это достижимая задача", - сказал Вдовин.

"Давайте попробуем, учитывая, что в наших руках и спрос, и предложение (. . .) использовать все возможности, и может в самое короткое время сделать что-то похожее на реальность того, чтобы российская дорожно-строительная техника заняла процентов 50 в объеме тех инвестиций, которые будут происходить в ближайшие 3-5 лет. Это стало достижимой задачей", - добавил он.

По мнению Вдовина, для этого необходимо составить "дорожную карту" с учетом пятилетнего объема планов строительства дорог в РФ, чтобы понять: "из 200 млрд рублей, которые нам выделяются в ближайшие три года на строительно-дорожную технику, сколько денег реально могут освоить российские компании".

Минтранс
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