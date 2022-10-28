Газпромбанк получил контроль над 74,9% долей в "Автодор-лизинге"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Газпромбанк через дочерние структуры получил контроль над 74,9% долей в ООО "Автодор-лизинг", созданном для обновления парка дорожно-строительной техники в России, сообщила госкомпания "Автодор".

Владельцами "Автодор-лизинга" помимо самой госкомпании (25,1%) на данный момент являются дочерние структуры банка - АО "Газпромбанк Лизинг" (ГПБЛ, 51%) и ООО "Инфраструктура ГЧП" (ИГЧП, 23,9%).

Программа обновления спецтехники на базе "Автодор-лизинга" была представлена банком и госкомпанией в Москве 29 октября при участии первого заместителя председателя правления по инвестиционной политике "Автодора" Игоря Коваля, вице-президента ГПБ и гендиректора лизинговой "дочки" банка Максима Калинкина, а также представителей Минпромторга, Минтранса и Росавтодора.

"Централизация закупок импортной техники через "Автодор-лизинг" позволит сформировать для строительно-дорожной отрасли оптимальные условия финансирования. Большие объемы закупок позволяют получить значительные скидки, а также качественное и оперативное сервисное обслуживание. При этом мы не исключаем финансирование отечественной строительно-дорожной техники на условиях льготного лизинга на базе новой лизинговой компании. Появление нового игрока положительно отразится на рынке лизинга и предоставит привлекательные условия для конечных пользователей - лизингополучателей", - цитирует Калинкина пресс-служба "Автодора".

По данным госкомпании, потребность России в дорожно-строительной технике на ближайшие три года составляет 31 тысячу единиц. "Существенные объемы могут быть закрыты предприятиями отечественного машиностроительного комплекса. В то же время ряд номенклатур дорожно-строительной техники - широкозахватные гусеничные асфальтоукладчики, ресайклеры, дорожные фрезы - в настоящее время не имеют российских аналогов", - отмечает "Автодор".

ООО "Автодор-лизинг" было зарегистрировано в июне 2022 года. В июле госкомпания договорилась о партнерстве с Газпромбанком на ее базе.

Для нужд обновления парка техники госкомпанией правительство в мае запустило программу льготного кредитования на закупку импортной дорожно-строительной техники, финансирование которой в конце сентября было расширено с 30 до 120 млрд руб. Из текста распоряжения кабмина следует, что кредитные организации будут получать субсидии на возмещение недополученных расходов по кредитам, выданным "Автодор-лизингу" на закупки импортной техники. Совокупный объем кредитов - до 120 млрд руб.

Потребность "Автодор-лизинга" в дорожно-строительной технике была оценена правительством в 6,8 тысячи единиц.