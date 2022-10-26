Квартальная выручка Alphabet выросла минимальными темпами за два года

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, резко сократила чистую прибыль и увеличила выручку минимальными темпами за два года, а рекламные доходы оказались хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль Alphabet в июле-сентябре составила $13,91 млрд против $18,94 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $1,06 с $1,40. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $1,26 на акцию.

Квартальная выручка Alphabet увеличилась на 6%, до $69,1 млрд с $65,12 млрд годом ранее. Это самый слабый рост со второго квартала 2020 года, отмечает MarketWatch.

Выручка без учета расходов на приобретение трафика, которые составили $11,83 млрд, повысилась на 7%, до $57,3 млрд при среднем прогнозе рынка для этого показателя в $58,2 млрд.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале увеличились до $54,5 млрд с $53,1 млрд годом ранее, но оказались существенно ниже ожидавшихся аналитиками $56,58 млрд.

В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $39,54 млрд, на 4,2% больше, чем годом ранее. Доходы от рекламы на YouTube сократились на 1,9%, до $7,07 млрд.

Выручка сервисов Google в целом повысилась на 2,5%, до $61,38 млрд, выручка Google Cloud подскочила на 37,7%, до $6,87 млрд.

Alphabet традиционно не стала давать прогноз на четвертый квартал, однако финансовый директор компании Рут Порат предупредила, что компания столкнется с серьезной конкуренцией в этом квартале. В октябре-декабре прошлого года выручка Alphabet составила $75,3 млрд.

С начала 2022 года капитализация Alphabet сократилась почти на 28% и составляет $1,34 трлн. Фондовый индекс S&P 500 за этот период потерял порядка 19%.