Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Годовая инфляция к 17 октября замедлилась до 13,1%

Годовая инфляция к 17 октября замедлилась до 13,1%
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 11 по 17 октября 2022 года составила 0,02% после инфляции в 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие три недели, годовая инфляция замедлилась до 13,10%, сообщил в среду Росстат.

С начала октября потребительские цены в РФ к 17 октября выросли на 0,08%, с начала 2022 года к 17 октября цены выросли на 10,55%.

Из среднесуточных данных Росстата за 17 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 17 октября до 13,10% с 13,36% на 10 октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 сентября ожидаемо принял решение снизить ключевую ставку с 8,0% до 7,5%, не став давать традиционный сигнал о своих будущих действиях.

В "сигнальном" абзаце заявления по итогам совета осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

На пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. "Но, действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижения. Мы сейчас, действительно, на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут материализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски", - сказала тогда глава ЦБ.

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 11-13% с 12-15%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил журналистам, что сентябрьские данные по инфляции (в сентябре рост цен составил 0,05%) укладываются в траекторию, которую совет директоров ЦБ имел в виду, принимая решение по ставке 16 сентября.

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4% (против 13,4% в середине августа), при этом он учитывает индексацию тарифов ЖКХ на 9% с 1 декабря, на 2023 год прогноз министерства по инфляции - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2022 году равняется 12,5% (снизился с 12,7% по опросу в начале сентября), в 2023 году - 6,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков по ключевой ставке на конец 2022 года равняется 7,5% (вырос с 7,0% по опросу месяц назад на фоне заявлений главы ЦБ, что цикл снижения ставки близок к завершению), на конец 2023 года - 7,0% (вырос с 6,25%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль развернулся вниз к доллару и сократил темпы роста к евро по итогам среды

Росстат сообщил о росте долгов по зарплате в сентябре на 11,5%

Аналитики ЦБ сообщили о переходе домохозяйств к экономии и сокращению необязательных трат

Аналитики ЦБ сообщили о переходе домохозяйств к экономии и сокращению необязательных трат

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

Падение числа новостроек в США в сентябре превысило прогноз

ВТБ и Сбербанк подали заявления в суд о банкротстве эмитента облигаций OR Group

Ставки фрахта СПГ-танкеров обновили рекорд, достигнув $450 тыс. в сутки

"Росатом" начал переговоры с турецкими партнерами об участии в проекте еще одной АЭС

Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в 25,5 млн т

Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в 25,5 млн т

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году

В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });