Годовая инфляция к 17 октября замедлилась до 13,1%

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 11 по 17 октября 2022 года составила 0,02% после инфляции в 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие три недели, годовая инфляция замедлилась до 13,10%, сообщил в среду Росстат.

С начала октября потребительские цены в РФ к 17 октября выросли на 0,08%, с начала 2022 года к 17 октября цены выросли на 10,55%.

Из среднесуточных данных Росстата за 17 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 17 октября до 13,10% с 13,36% на 10 октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 сентября ожидаемо принял решение снизить ключевую ставку с 8,0% до 7,5%, не став давать традиционный сигнал о своих будущих действиях.

В "сигнальном" абзаце заявления по итогам совета осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

На пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. "Но, действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижения. Мы сейчас, действительно, на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут материализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски", - сказала тогда глава ЦБ.

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 11-13% с 12-15%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил журналистам, что сентябрьские данные по инфляции (в сентябре рост цен составил 0,05%) укладываются в траекторию, которую совет директоров ЦБ имел в виду, принимая решение по ставке 16 сентября.

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4% (против 13,4% в середине августа), при этом он учитывает индексацию тарифов ЖКХ на 9% с 1 декабря, на 2023 год прогноз министерства по инфляции - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2022 году равняется 12,5% (снизился с 12,7% по опросу в начале сентября), в 2023 году - 6,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков по ключевой ставке на конец 2022 года равняется 7,5% (вырос с 7,0% по опросу месяц назад на фоне заявлений главы ЦБ, что цикл снижения ставки близок к завершению), на конец 2023 года - 7,0% (вырос с 6,25%).