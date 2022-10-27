Ритейлер Fix Price в III квартале увеличил чистую прибыль на 36,7%, до 7 млрд рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price в III квартале 2022 года увеличил выручку на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 70,099 млрд рублей, сообщила компания.

Валовая прибыль повысилась на 23,6%, до 22,728 млрд рублей, валовая маржа - до 32,4% с 31,8% годом ранее.

EBITDA выросла на 19,8%, до 13,136 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 18,7% против 19% годом ранее.

Чистая прибыль ритейлера увеличилась на 36,7%, до 6,998 млрд рублей.

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