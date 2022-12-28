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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Fix Price в 2022 году увеличил количество магазинов до 5,66 тыс.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, по итогам 2022 года довел количество магазинов до 5 661 штуки, сообщила компания.

В течение года компания открыла 757 новых магазинов, включая собственные и франчайзинговые, - это на 7 магазинов превысило собственный прогноз компании по чистым открытиям (за вычетом закрытий). Наибольший прирост количества новых магазинов пришелся на Москву и область - 102. В Краснодарском крае открыто 40 магазинов, в Башкортостане - 26.

В 2023 году компания намерена сохранить темпы роста по открытию торговых точек и также планирует расширить сеть не менее чем на 750 новых магазинов.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Кроме РФ компания работает в ряде стран ближнего зарубежья.

По итогам 9 месяцев 2022 года выручка Fix Price увеличилась на 23,1% - до 201,9 млрд рублей; в III квартале показатель составил 70,1 млрд рублей.

Fix Price
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